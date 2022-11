Pri ŠZ Gaja postavili stalno progo za rekreativce in turiste

S krajšanjem dnevov in zimsko ohladitvijo (ki jo sicer pri nas še čakamo) se je zaključila tudi tekmovalna sezona orientacistov. Pri Športnem združenju Gaja, ki združuje v različnih starostnih kategorijah okrog 40 tekmovalcev in amaterjev, so lahko z letošnjo sezono spet zadovoljni, če vemo, da sta dva člana nastopila z državno mladinsko reprezentanco.

Nekoliko bolj zaskrblja sicer priliv mlajših tekmovalcev, za kar koronavirusna pandemija zagotovo ni bila v pomoč. Nekateri se po najhujšem valu niso vrnili, nam je potrdil načelnik sekcije pri ŠZ Gaja Peter Ferluga, najbolj pereč problem pa je pomanjkanje trenerskega kadra.

STALNA PROGA NA GLOBOJNERJU

V začetku prihodnjega leta bo ŠZ Gaja tudi otvorila stalno progo na Globojnerju, ki je nastala s prispevkom Dežele Fjk. Klub je že postavil glavnino 17 kontrolnih točk, ki bodo tam ostale: na razpolago bo šest prog različnih težavnosti, ki so dolge od 1 km (trasa za otroke) do 5 km (najzahtevnejša). Karte bo možno sneti s telefonom kadarkoli preko QR kode, start in cilj se nahajata na spodnji strani Parka Globojner ob parkirišču, najvišja točka pa na vrhu Parka s pogledom na morje. »Gre za idejo, ki že deluje v več mestih, gozdovih in parkih, mi smo jo le vmestili v naš teritorij. To ni trasa az trening, a za rekreativce in turiste,« še razlaga Ferluga, ki napoveduje, da bi projekt lahko dobil še razširitev. Ko bomo zarisali karto do Opčin, bi lahko postavili še daljšo progo, od Padrič do Opčin.