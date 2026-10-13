Orkice se bodo prvič pomerile v ligi prvakinj

Tržaške vaterpolistke so konec tedna spisale pomembno stran domačega športa. Na kvalifikacijskem turnirju za ligo prvakinj so bile dvakrat uspešne in se tako prvič v zgodovini kluba uvrstile v skupinski del lige prvakinj.

Na kvalifikacijskem turnirju v Berlinu so »orkice« v soboto premagale ekipo USVE Budapest z 18:15. V nedeljo pa so zaigrale še bolj prepričljivo proti domači ekipi Spandau 04 in slavile s 15:7. V tem turnirju so tako osvojile prvo mesto, v skupinski del lige prvakinj pa so ob njih napredovale tudi vaterpolistke iz Budimpešte.

»Odigrali smo odličen turnir in se vračamo domov z dvema zmagama, predvsem pa s prvo zgodovinsko uvrstitvijo v skupinski del lige prvakinj,« je po tekmi dejal trener Paolo Zizza. »To je zelo pomemben dosežek za Pallanuoto Trieste in predstavlja velik ponos za vse nas. Prepričan sem, da nam bodo tekme, ki nas čakajo v tem tekmovanju, omogočile, da še naprej rasemo,« je še dodal.