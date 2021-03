»Otroci so že po ogrevanju utrujeni«

Koliko je pandemija prizadela motorične sposobnosti naših otrok, ki obiskujejo slovenske osnovne šole v Italiji, se je na lastne oči lahko prepričal kineziolog Diego Celin, ki v okviru projekta ZSŠDI Zamejska športna šola vodi na prijavljenih šolah ure osnovne motorike.

»Opažam, da si otroci v šolah zelo želijo gibanja in ga tudi močno potrebujejo. Opazen pa je, na žalost, velik upad motoričnih sposobnosti in fizičnih zmogljivosti otrok, ki zaradi opuščanja raznih popoldanskih športnih dejavnosti ostajajo večinoma neaktivni. Veliko je bilo takih, ki so bili po 5-minutnem ogrevanju že utrujeni. Virus je najbolj prizadel ravno otroke, ki poleg možnosti socializacije izgubljajo veliko priložnosti za gibanje in to ravno v tistih letih, ki so najbolj pomembna za pridobivanje motoričnih znanj in spretnosti. V teh letih bi si morali ustvarjati tudi podlago za nadaljnja gibanja in gibalne navade v mladosti ter kasnejši odraslosti,« je povedal vodja projekta Celin, ki je od začetka projekta sredi novembra pa vse do vnovičnega zaprtja šol zaradi poslabšanja epidemiološke slike opravil že 89 ur na zamejskih osnovnih šolah, ki so se pridružile projektu. Z vsakim razredom prijavljenih šol je opravil od štiri do pet srečanj, nekatera v telovadnici, druga pa na prostem.

Obiski na šolah pa so od sredine marca zaradi poslabšanja razmer v FJK in zaprtja šol zamrznjeni. A so se pri ZŠSDI takoj odzvali na nastalo situacijo in ponudili šolam tudi spletno vadbo.

Projekt Zamejska športna šola financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.