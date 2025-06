»Padova bo za Jadran neke vrste mejnik«

»Celotno sezono smo bili, vsaj kar se tiče statistik, najslabša ekipa v skupini. Imeli smo najslabši odstotek pri prostih metih, pri metu za dve in tri točke, odbitih žogah itn. Na zadnjih dveh tekmah pa smo igrali strogo nad našim povprečjem,« je dan po zmagi na tretji tekmi play-outa v meddeželni B-ligi poudaril 68-letni trener Jadrana WalterVatovec.

Bili ste tudi povprečno ena starejših ekip v skupini, kajne?

Morda najstarejša. Štele pa so tudi izkušnje naših košarkarjev.

Veliko mlajših niste uspeli vključiti v člansko ekipo ...

Pravzaprav imamo pri mladincih neko vrzel, ki jo bo treba hitro zapolniti. Še posebno zdaj, ko obešajo čevlje na klin zgodovinski liki Jadrana, kot so Borut Ban, Saša Malalan in Carlo De Petris. Ekipa U17 pa je solidna in naj bo prav tista neko izhodišče na Jadranov preporod.

Napovedali ste, da ne boste več trener Jadrana.

Na tako visokem nivoju ne bom več vodil članskih ekip. Še naprej bom trener mladinskih ekip in morda kake članske ekipe v nižjih ligah. Še nekaj bi rad dodal.

Prosim.

V Padovi ste zadnjič videli »stari« Jadran. Klub bo odslej ubral novo pot, ki bo temeljila na kakovosti in specializaciji. Jadran mora postati za mlade nek razvojni center. Vzgajati jih moramo v dobre in ne v povprečne košarkarje.

Kako pa gledate na (ne)sodelovanje med slovenskimi klubi?

V zgodovini so bila trenja stalnica. A nekoč smo imeli določenega gospodarja, ki je vse skupaj s pomočjo denarja spravil pod isto streho. Zdaj tega ni več, tako da nisem optimist.