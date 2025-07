Pallacanestro Trieste dobil nasprotnike za ligo prvakov

Košarkarji kluba Pallacanestro Trieste so dobili nasprotnike za skupinski del lige prvakov (BCL). Žreb je Tržačanom namenil turški Galatasaray, Igokeo iz Bosne in Hercegovine in nemški Würzburg. Z nobeno od teh ekip se tržaški košarkarji v zgodovini še niso pomerili. Na žrebu, ki je potekal danes dopoldne v olimpijskem muzeju v Lozani, sta bila prisotna generalni direktor kluba Pallacanestro Trieste Michael Arcieri in vodja ekipe Nicola Pilastro.

V Fibini ligi prvakov (Basketball Champions League) bo v sezoni 2025/26 nastopilo skupno 53 ekip. Od teh jih ima 29 že zagotovljeno mesto v skupinskem delu tekmovanja (med temi sta obe italijanski ekipi Pallacanestro Trieste in Trapani Shark), ostale pa se bodo v predhodnih kvalifikacijah borile za preostala tri mesta v rednem delu. Izžrebanih je bilo 8 skupin po štiri ekipe, iz vsake se bosta najboljši dve (skupno 16) uvrstili v izločilne boje (četrtfinale, polfinale, finale). Redni del sezone BCL se bo začel prvi teden oktobra.

V ligi prvakov 2025/26 (dejansko gre za tretji rang evropskih klubskih tekmovanj za evroligo in evropskim pokalom) ne nastopa nobena slovenska ekipa. Celoten razpored skupin je na voljo na uradni spletni strani tekmovanja.