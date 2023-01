Pallacanestro Trieste uradno ameriški

Italijanska veja ameriškega investicijskega sklada Cotogna Sports Group Italy (CSGI) je danes uradno prevzela 90-odstotkov lastništva tržaškega košarkarskega kluba Pallacanestro Trieste. Danes so v Milanu dorekli še zadnje podrobnosti predaje, jutri pa bo vodstvo CGS v Trstu, kjer bo spoznalo ekipo, ostale manjšinske lastnike, sponzorje, medije in seveda tudi del navijačev.

Danes so po odstopu dosedanjega upravnega odpora imenovali novega. Štirje od petih članov so predstavniki CGS, to so Richard de Meo (predsednik), Fitzann R. Reid (podpredsednik), Connor Barwin in Mario Ghiacci (podpredsednik), peti član pa je Andrea Bochicchio, predstavnik manjšinskega dela lastnikov Trieste bastek srl. Ghiacci bo še naprej tudi General Menager kluba, s čimer želi ameriški lastnik zagotoviti kontinuiteto delu, ki je ilo opravljeno doslej.