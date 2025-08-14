Pallacanestro Trieste v svoje vrste pripeljal postavnega malijskega centra

Košarkarski klub Pallacanestro Trieste je z velikim navdušenjem sporočil, da je ekipo okrepil 24-letni center Mady Goundo Sissoko. Gre za postavnega košarkarja (210 cm višine, 113 kg teže in 223 cm razpona rok), ki je v minuli sezoni v dresu ekipe California Golden Bears v ameriški univerzitetni ligi NCAA v povprečju dosegal 8,3 točke in 8,2 skoka (od teh 3,1 v napadu) na tekmo. Sissoko vodstva tržaškega kluba ni prepričal le z golimi statistikami, ampak tudi s svojimi atletskimi sposobnostmi, liderstvom in močnimi vrednotami tako na igrišču kot izven njega.

Sissoko je doma iz Tangafoya v Maliju, pri 15 letih pa se je odselil v ZDA, natančneje v zvezno državo Utah. Njegova prava košarkarska rast se je začela na akademiji Wasatch, kjer se je po začetnih težavah kmalu opozoril nase. Sledil je klic legendarnega trenerja Toma Izza na prestižno univerzo Michigan State, za katero je igral štiri sezone. Lani se je nato preselil v Kalifornijo in pod vodstvom trenerja Marka Madsena dokončno »eksplodiral«. Sissoko je igranje v ligi NCAA izkoristil tudi za ustanovitev svoje neprofitne fundacije (Mady Sissoko Foundation), s katero zbira financira projekte v rodnem mestu Tangafoya. Zanj bo igranje v italijanski A-ligi prva košarkarska izkušnja v svetu poklicne košarke.

Kot kaže, pa Sissoko ni zadnja okrepitev za moštvo novopečenega trenerja tržaške ekipe, Španca Israela Gonzaleza. Po poročanju dnevnika Il Piccolo naj bi se za prestop h klubu Pallacanestro Trieste že dogovoril ameriški krilni košarkar mehiških korenin Juan Toscano-Anderson. Dvaintridesetletni košarkar, ki je bil dolga leta mehiški reprezentant, je v minuli sezoni igral za ekipo Capitanes de Ciudad de Mexico. Ponaša pa se s posebnim dosežkom, saj je bil prvi mehiški košarkar, ki je osvojil naslov prvaka v ligi NBA, in sicer leta 2022 z ekipo Golden State Warriors. V severnoameriški profesionalni ligi je nosil še drese ekip Los Angeles Lakers, Utah Jazz in Sacramento Kings.