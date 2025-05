»Pedersen prvi favorit v sprintu, za končno zmago je Roglič še v igri«

Openc Daniel Skerl (letnik 2003) je letos debitiral med profesionalci v dresu ekipe Bahrain Victorious. Po spodbudnem začetku sezone (v 7. etapi dirke po ZAE je bil sedmi) in nastopu na spomeniku Pariz-Roubaix je konec aprila utrpel poškodbo roke, zaradi katere trenutno miruje.

Najprej kako poteka okrevanje?

Dobro, vsak dan je bolje. Ravno v prejšnjih dneh sem zamenjal opornico, ki jo lahko po potrebi tudi snamem z roke. Trenutno vzdržujem formo s hojo in lažjo vadbo v fitnesu. V kratkem bom začel trenirati na trenažerju, komaj čakam pa, da se bom lahko spet s kolesom zapeljal po cesti.

Pred dobrim mesecem dni (13. aprila) ste prišli na cilj spomenika Pariz-Roubaix. Kako zdaj gledate na ta dosežek?

Že v svoji prvi sezoni sem se udeležil največje enodnevne dirke na svetu in tudi prišel do cilja (na 114. mestu, op. a.). Bila je enkratna izkušnja in tudi z rezultatom sem lahko več kot zadovoljen. Bila je res naporna dirka, pričakoval pa sem, da bo težje. Ko sem prišel na cilj na velodromu v Roubaixu, sem bil presrečen. Za mojo nadaljnjo kariero je to lepa spodbuda.

Spremljate dirko po Italiji?

Seveda, do zdaj sem si ogledal kakih 90 odstotkov Gira.

Ste kaj v stiku s svojimi kolegi na Giru?

Ne, za to sploh nimajo časa. Lahko pa rečem, da so do zdaj zelo dobro dirkali. Skoraj na vsaki etapi se je kdo iz naše ekipe uvrstil v prvo deseterico.

Na tretjem mestu je trenutno vaš sotekmovalec Antonio Tiberi. Mislite, da se lahko do konca Gira bori za stopničke?

Da, trenutno je v zelo dobrem položaju, njegove etape pa šele prihajajo. Rad ima daljše klance, ki zahtevajo manj eksplozivnosti. Doslej je Antonio dirkal zelo pametno, veliko sta mu pomagala izkušena Damiano Caruso in Pello Bilbao. Odločilen bo tretji teden dirke, veliko pa bo odvisno tudi od taktike ostalih ekip, ki se borijo za končno zmago in stopničke.

Kakšno etapo lahko pričakujemo danes?

Zaključni del etape je zelo podoben tistemu z dirke za Veliko nagrado Goriške in Vipavske doline, na kateri sem nastopil leta 2023, le da je po koncu spusta s Pristave še približno 7 km ravnine. Skoraj gotovo bo o zmagovalcu odločal sprint glavnine.

Kdo je vaš favorit?

Glede na trenutno formo je moj prvi favorit Mads Pedersen, čeprav je po čisti hitrosti verjetno za odtenek boljši Olav Kooij. Nevarna znata biti tudi Kaden Groves in Casper van Uden.

Kdo pa bo na koncu osvojil Giro?

Primož Roglič. Ko se znajde v težavah, zna vedno reagirati. To je že večkrat dokazal v svoji karieri. Če ga bo ekipa UAE prej napadla, ne bo imel lahkega dela, v nasprotnem primeru pa bo nevaren do konca. Mislim, da je lahko zanj odskočna deska vzpon na prelaz Colle delle Finestre v zelo zahtevni predzadnji etapi Gira.