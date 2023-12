Peti zaporedni poraz Kontovela v C-ligi

C-LIGA

Humus Sacile – Kontovel 71:47 (16:18, 31:32, 54:34)

Kontovel: Terčon 0 (-, 0:1, 0:1), N. Daneu 2 (-, 1:5, 0:4), Marion 0 (-, -, -), Cicogna 13 (2:4, 4:8, 1:6), S. Regent 0 (-, -, -), Pro 12 (0:2, 6:8, -), Mattiassich 6 (2:2, 2:6, 0:4), Persi 3 (1:2, 1:4, 0:3), Doljak 0 (-, -, -), G. Regent 4 (0:4, 2:6, -), A. Daneu 6 (1:3, 1:4, 1:4), Scocchi 1 (1:2, 0:2, 0:3). Trener: Peric.

Dve zadeti trojki iz 25 poskusov in dve sami točki v tretji četrtini. Ta podatka veliko povesta o včerajšnjem porazu Kontovela v Sacileju v 9. krogu C-lige. Domači Humus je slavil z 71:47 in zadal Kontovelovim košarkarjem že peti zaporedni poraz.

Prvi polčas je bil sicer popolnoma izenačen. Varovanci trenerja Perica so dobro branili in kljub nizkim odstotkom pri metu (ob že omenjenem 2:25 za tri točke tudi 7:19 pri prostih metih) tudi rahlo vodili. V tretji četrtini pa je prišlo do odločilnega zasuka. Domačini so zadeli sedem trojk iz osmih poskusov, na nasprotni strani igrišča pa je Kontovelov napad popolnoma zastal. Z delnim izidom 23:2 so košarkarji Sacileja prišli do visokega vodstva in dejansko še pred zadnjo četrtino zapečatili zasluženo zmago.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Dom – Gonars 79:81 (18:23, 38:45, 45:55)

Dom: Abrami 12 (8:10, 2:3, 0:2), Antonello 4 (-, 2:3, -), Miklus 0 (-, -, -), G. Zavadlav 10 (2:5, 4:10, 0:1), Devetta 24 (4:8, 7:14, 2:3), Devetak 2 (0:1, 1:2, -), Blazica 2 (2:2, -, -), D’Amelio 8 (1:1, 2:7, 1:5), Ballandini 17 (4:4, 5:10, 1:8), Demartin nv. Trener: Graziani.

Košarkarji Doma so v petek zamudili lepo priložnost, da bi vknjižili prvo domačo zmago v letošnji deželni diviziji 1. Met za zmago je v zadnji sekundi tekme zgrešil Ballandini. Gonars si je sicer ob koncu tretje četrtine priigral 10 točk naskoka, Grazianijevi varovanci, pa so v zadnjih desetih minutah skoraj prišli do preobrata.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Breg SV Impianti – Barcolana 51:67 (10:17, 24:35, 37:50)

Breg: Maurel 6, Zeriul 6, Nadlišek 0, Smotlak 9, Celin 13, Filipac 0, Coretti 0, M. Terčon 8, Fonda 6, D. Terčon 3, Devcich 0, Mucci 0. Trener: Oberdan.

Košarkarji Brega SV Impianti so v četrtem krogu deželne divizije 2 na domačem igrišču z 51:67 klonili proti Barcolani. Gostje so že od uvodnih minut prevzeli pobudo in pridno izkoriščali številne napake Oberdanovih varovancev. Celin in soigralci so izgubili veliko žog in imeli nizke odstotke pri metu.