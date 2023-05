Petra Gulich z dvema vabljivima ponudbama

Od igralk, ki so začele pri slovenskih odbojkarskih društvih, a so pot nadaljevale drugje na višji ravni, je tačas najmlajša Nabrežinka Petra Gulich, ki bo junija dopolnila 17 let. Lani poleti se je 186 centimetrov visoka sprejemalka namreč odločila, da bo sezono nadaljevala pri mladinskem projektu System Volley FVG, ki je nastalo poleti ob sodelovanju med Eurovolleyschoolom iz Trsta in klubom Volley Talmassons, ki s člansko ekipo uspešno nastopa že četrto leto v A2-ligi.

Petra Gulich je tako v okviru projekta Sistem volley igrala v prvenstvu under 18, s taisto ekipo pa tudi v državni B2-ligi. Na mladinski ravni je System Volley osvojil 2. mesto na deželni ravni, potem ko jih je Chions premagal v deželnem finalu. Iz B2-lige pa je mlada ekipa z le eno zmago morala priznati premoč izkušenejših tekmic in izpadla iz lige.

Sezona je bila za dijakinjo 3. razreda liceja Prešeren zelo naporna z več zornih kotov: ob zahtevnem prvenstvu z oddaljenimi gostovanji je vse šolske obveznosti morala usklajevati tudi z oddaljenimi treningi. Od štirih treningov je enega opravila v Trstu, tri v Talmassonsu. »S svojo izbiro sem sicer zelo zadovoljna, a bilo je naporno,« je dejala. Z vestnim delom na treningih pa si je v sezoni priborila tudi mesto v A2-ligi. Na tekmi proti vodilnemu Roma Volley Club, ki je nato napredoval v A1-ligo, je oblekla rožnato majico članic.

Bo pri Talmassonsu tudi ostala? »Da, domov se še ne bi vrnila,« je najavila. Igranje v mladinski ekipi in C-ligi ni več edina možnost. Ponudili so jih tudi igranje v A2-ligi ali pa prestop k Luki Koper v slovensko prvo ligo.

