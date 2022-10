Planica 2023: Težava niso reflektorji, ampak izdelovanje snega

Medtem ko Mednarodna smučarska zveza (Fis) v prihajajoči zimi zaradi draženja cen energentov poziva organizatorje tekem k zmanjšanju uporabe reflektorjev, pa je generalni sekretar OK Planica Tomaž Šušteršič izpostavil, da so luči še najmanjša težava.

Za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici bo večji izziv izdelovanje umetnega snega za tekme. Večina tekem na planiškem SP, ki bo od 21. februarja do 5. marca prihodnje leto, ima popoldanske termine, kar pomeni, da se uporabi luči ne bo moč izogniti.

Priča smo 600-odstotni podražitvi pri ceni ergentov, je povedal Šušteršič in dodal, da k sreči elektrika še ni bila tako velika postavka v proračunu, kot je velika pri stroških izdelave umetnega snega.

V deponiji v Planici imajo sicer ta čas 10.000 kubičnih metrov snega, ki ga bodo začeli razkrivati ob prvi ohladitvi, načeloma v začetku novembra. A tega snega ni dovolj niti za tekaške proge, ki jih morajo pripraviti pred SP.

Tudi na naravni sneg ne morejo računati, saj naravni kristali niso ustrezni za pripravo tekaških prog in skakalnic v celoti. »Vsaj osnova mora biti obvezno iz umetnega snega. Ob naslednji ohladitvi pa bomo morali zagnati stroje za izdelavo umetnega snega. Tu je največja poraba,« je pojasnil. »Pet dni prižganih luči za tekme ni v Planici noben problem. Ko pa mesec ali dva poganjamo snežne topove, gredo stroški v nebo. Poleg tega ne moremo zasneževati cele trase naenkrat, saj imamo omejitve tudi glede vode in zmožnosti. Po trije topovi hkrati delajo na tekaškem, trije pa na skakalnem stadionu. In te moramo nato seliti.«