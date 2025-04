Plavalni reprezentant Stevens razmišlja o vrnitvi v bazene

Plavalni reprezentant Peter John Stevens, ki je leta 2024 treniral v Trstu in je tudi član tržaškega kluba Triestina Nuoto Samer & Co. Shipping, je decembra na svetovnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Duna Areni v Budimpešti končal športno pot. Takrat je pustil vrata priprta in dejal, da je najavil, da si morda premisli, če bodo v olimpijski program za LA 2028 sprejete discipline 50 m prsno, hrbtno in delfin, kar se je zgodilo aprila.

»Neizmerno sem vesel, da so te discipline postale olimpijske discipline. V karieri sem se vedno soočal z izzivom, da sem moral trenirati za olimpijsko disciplino in se nikoli nisem mogel stoodstotno posvetiti razdalji, za katero sem bil pravzaprav rojen. Končno v plavanju nihče ne bo več ‘manj vreden’,« je za STA iz Nashvilla v ZDA zapisal Stevens, ki je desetletje in pol bo bazenih sveta blestel na 50 m prsno.

Kljub talentu, trdemu delu, globalni konkurenci, vrhunskim rezultatom, konstantnemu uvrščanju v finala, osvojenih kolajnah na svetovnih in evropskih prvenstvih je namreč status discipline bil tisti, ki mu je onemogočal urediti finančni status znotraj zveze in na državni ravni. In prav slednje je bil razlog, da je konec leta prekinil športno pot, nato pa se z ženo iz Kopra preselil nazaj v Nashville.

»In seveda, ko nekaj, čemur si posvetil srce in dušo toliko let, končno dobi zasluženo priznanje, se ti znova prižge iskrica tekmovalnega ognja. Ne morem zanikati, da misel na vrnitev znova trka na vrata - navdušenje definitivno obstaja,« še razkriva dolgoletni plavalec Triglava in dodaja, da se bo odločil po tehtnem premisleku, če bodo seveda okoliščine prave.

»Časovna ironija je skoraj neverjetna. Odkar sem zaključil kariero, so minili šele štirje meseci,» je vesel Stevens, saj je časa do olimpijskih iger Los Angelesu 2028 za vrnitev v bazene in pripravo več kot dovolj.« Vedno sem verjel v rek: kjer je volja, tam je pot. In volja zagotovo je. Res me zanima, kam me bo ta nova zgodba peljala.«