Po Boru je iz projekta Jadran izstopil še Breg

Potem ko je Košarkarski klub Bor s pismom naslovljenemu Jadranovemu vodstvu naznanil izstop iz projekta Jadran, se je za ta korak odločilo tudi Amatersko športno društvo Breg. Odbor košarkarske sekcije dolinskega društva, ki je bil med lanskim poletjem močno prenovljen, je o težki odločitvi razmišljal več mesecev in jo prav tako včeraj posredoval vodstvu Amaterskega športnega združenja Jadran.

»Najprej moram poudariti, da sprejeta odločitev sploh ni bila enostavna, o njej smo kar veliko časa razmišljali in razpravljali,« je dejal predsednik Bregove košarkarske sekcije Marko Crismanich. »V zadnjih letih smo imeli v svojem društvu precej nevšečnošti v zvezi z upravljanjem projekta Jadran. Imeli smo več bremen kot koristi in to tako s tehničnega kot z ekonomskega vidika. Trenutne težave so po našem mnenju vidne tudi pri Jadranovi članski ekipi, ki ni več odraz naše slovenske košarke. Zaradi tega se nam projekt ne zdi več tako aktualen. Naj pa podčrtam, da pri Bregu nismo proti združevanju, saj uspešno sodelujemo z Borom na mladinski ravni. V skupnih ekipah veliko pozornost namenjamo zlasti prisotnosti slovensko govorečih igralcev in trenerjev,« je še dejal Crismanich.