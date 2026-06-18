Po covidni krizi KD Vipava spet trdno na nogah

»KD Vipava je predvsem v covidnem obdobju in hitro po njem preživljala krizne trenutke. A zdaj je drugače. Potrudili smo se in spet privabili medse lepo skupino kotalkaric in kotalkarjev,« je dejal dolgoletni predsednik društva, 59-letni Marco Kovic in dodal: »Za Vipavo je v letošnji sezoni tekmovalo nekaj manj kot štirideset kotalkarjev, ki so tudi nastopali na nekaterih tekmovanjih. V glavnem tekmujemo v mlajših starostnih skupinah. Treniramo na kotalkališču na Peči in pozimi v telovadnici v Sovodnjah. Kotalkališče na Peči je pokrito, a samo streha, robovi so odprti in ko je vlažno, se ne da trenirati. Upam, da bomo v prihodnje uspeli v celoti pokriti naš športni center, saj bi lahko tako izboljšali ponudbo in delovanje.« Kotalkarice in kotalkarje so letos vodile trenerke Tereza Kovic, Elisa Milocco in Michela Bandiera.

»Otroci prihajajo k nam od celotne okolice. Resnici na ljubo je na Goriškem kotalkarska konkurenca kar ostra, tako na tej strani meje (Gradisca, Fiumicello, Villesse) kot tudi na drugi strani (Renče),« je še dodal Kovic, ki se spominja, da so nekoč člani Vipave nastopali tudi na pomembnih mednarodnih tekmovanjih. »Nazadnje je to bil Sovodenjc Stefan Tomsic, ki je tekmoval na evropskem prvenstvu. Stefan zdaj tekmuje za openski Polet.«.

Društvo so ustanovili 16. januarja leta 1976 na pobudo domačinov, ki so v kotalkanju prepoznali priložnost za razvoj športne dejavnosti in vključevanje mladih. Pečani so se takrat odločili za kotalkanje, saj je v vasi že obstajala manjša betonska plošča. Društvo je poimenovano po reki Vipavi, ki teče mimo Rupe, Gabrij, Peči in Sovodenj. Prav iz teh vasi so prihajali številni otroci, ki so svoje prve korake na kotalkah naredili v Štandrežu pri društvu Oton Župančič. Navdušenje nad športom je zato spodbudilo ustanovitev lastnega društva, ki je kmalu postalo pomembna športna točka v lokalnem okolju. Ob jubileju se bodo člani, trenerji in društveni prijatelji spomnili na pokojne predsednike, kot sta bila Ivan Petejan in Joško Petejan, ki sta s svojim delom pomembno zaznamovala razvoj društva. Ob tej priložnosti bodo počastili tudi bivšega predsednika Andreja Kovica za njegov dolgoletni prispevek k delovanju društva.

Praznovanje se bo začelo danes ob 20. uri s slovesnostjo, na kateri bo nastopila tudi vaška pevska skupina. Program se bo nadaljeval jutri, ko bo ob 19. uri potekala slavnostna seja občinskega sveta Občine Sovodnje in podpis Pisma o nameri za pobratenje z Občino Vipava. Sledila bo glasba v živo z bendom Souvenir in turnir briškole. V soboto bo shod motornih koles Piaggio in ples za mlade z didžejem Dani. Praznovanje se bo zaključilo v nedeljo s turnirjem nogometa in odbojke na novem igrišču. Ob 20. uri bo nastopila plesna skupina Movartex, sledila bo kotalkarska revija ASŠD Vipava, na kateri bodo sodelovali tudi bivši kotalkarji društva. Obiskovalcem bodo vse dni na voljo stojnice s hrano in pijačo.