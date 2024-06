Po petkovem treningu v Benečiji danes tekma v Vižovljah

Nogometna reprezentanca Slovencev v Italiji je v petek prvič v svoji zgodovini (od leta 2018) trenirala v Benečiji, in sicer na igrišču kluba Valnatisone v Špetru Slovenov. Danes pa bodo Žile odigrale še četrto letošnjo pripravljalno tekmo. Ob 19.30 se bodo varovanci selektorja Maria Adamiča v Vižovljah pomerili z mladinsko ekipo kluba Trieste Victory Academy. Reprezentanca se pripravlja na nastop na letošnji Europeadi (evropsko prvenstvo jezikovnih in narodnostih manjšin), ki bo od 28. junija do 7. julija na Danskem in v Nemčiji.