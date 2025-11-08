Po poškodbi kolena Andreja Slokar končala sezono

Alpska smučarka Andreja Slokar si je v četrtek na treningu slaloma v Söldnu v Avstriji poškodovala desno koleno. Gre za hujšo poškodbo, zaradi katere bo prisiljena izpustiti celotno sezono z vrhuncem na olimpijskih igrah v Cortini d’Ampezzo. Slokar si je strgala križno vez in v petek opravila operativni poseg, so sporočili iz njene ekipe.

»Žal vam sporočamo slabo novico. Andreja Slokar si je v četrtek na treningu slaloma v avstrijskem Soeldnu, poškodovala desno koleno. Isti dan je opravila pregled in magnetno resonanco na kliniki v Innsbrucku, kjer je Christian Fink, ki ji je pred tremi leti operiral levo koleno, potrdil, da gre za strgano križno vez. Včeraj jo je operiral, tako, da je zanjo olimpijska sezona končana. Danes se bo vrnila v domačo oskrbo, čaka pa jo dolga rehabilitacija,« je nič kaj spodbudne vesti o zdravstvenem stanju Slokar sporočila tiskovna predstavnica Špela Pretnar.