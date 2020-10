Po šestih letih prvi primer dopinga na Giru

Mednarodna kolesarska zveza je sporočila, da je bil italijanski kolesar Matteo Spreafico suspendiran zaradi vsebnosti nedovoljenih poživil na dveh zaporednih dopinških testih. Sedemindvajsetletnik je bil testiran 15. in 16. oktobra po 12. oziroma 13. etapi letošnjega Gira.

Uci je Spreafica suspendiral, posledično pa je moral v četrtek zvečer predčasno zaključiti domačo dirko po Italiji. Član moštva Vini Zabu-KTM je imel v dveh odvzetih vzorcih previsoko vsebnost ostarina, ki je kot prepovedan naveden v razredu anaboličnih sredstev, ki so na seznamu prepovedanih snovi za leto 2020. Spreafico ima pravico zahtevati analizo B-vzorca, v skladu s protidopinškimi pravili Ucija pa je bil suspendiran do razsodbe. Uci se bo do takrat vzdržal nadaljnjih komentarjev, so še zapisali v sporočilu za javnost.