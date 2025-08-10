Po usodni napaki zdrsnila s četrtega na končno 19. mesto

V petek se je v Portu zaključilo svetovno prvenstvo v razredu 29er. Na njem je nastopil tudi jadralec TKP Sirena Giuseppe Montesano v navezi z Enricom Coslovichem iz kluba Circolo della Vela Muggia. Mlada jadralca sta zasedla končno 19. mesto, čeprav sta bila po kvalifikacijskem delu tekmovanja celo v igri za sam vrh. Naslov sta osvojila Norvežana Nicklas Holt in Philip Forslund.

V uvodnih sedmih plovih sta se Montesano in Coslovich, ki sta na julijskem evropskem prvenstvu na Gardskem jezeru osvojila visoko 5. mesto, odrezala izjemno dobro. Kvalifikacije sta sklenila na 4. mestu, imela pa sta enak izkupiček točk (14) kot drugouvrščena francoska in tretjeuvrščena norveška posadka ter le dve manj od vodilnih Madžarov. Kvalifikacijske plove sta začela z dvema tretjima in enim drugim mestom, v četrtem plovu pa sta bila najboljša. Nato sta vknjižila še tretje, drugo in peto mesto kot najslabšo uvrstitev, ki se torej za končno razvrstitev kvalifikacij ni štela.

Obeti za visoko uvrstitev, celo za kolajno, so bili za Montesana in Coslovicha zelo dobri. Na prizorišču SP pa so se v nadaljevanju vremenske razmere krepko poslabšale, vetra ni bilo več, oceanski tok pa se je močno okrepil. Organizatorjem je tako v zadnjih treh dneh, ko so bili predvideni finalni plovi, uspelo izpeljati le dva plova. Žal sta prav v teh dveh tržaška jadralca izgubila stik z vrhom. V prvem plovu zlate skupine sta zasedla šele 22. mesto, v drugem pa jih je doletela diskvalifikacija (BFD). Zdrsnila sta tako na končno 19. mesto z zelo veliko razliko od vrha. Poleg že omenjenih zlatih Norvežanov sta na zmagovalni oder stopili še dve francoski posadki.