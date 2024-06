Po vstopnice za tekmo Slovenije v osmini finala od petka

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je na svoji uradni spletni strani sporočila, da bo prodaja vstopnic za tekmo slovenske reprezentance v osmini finala evropskega prvenstva v Nemčiji stekla v petek dopoldne. Predvidoma bo to ob 10. uri, dodaja NZS.

Nakup vstopnic bo potekal prek portala za vstopnice Evropske nogometne zveze (Uefa) oziroma na tej povezavi: https://www.uefa.com/tickets/.

Vstopnice bodo na voljo po sistemu »prvi pride, prvi kupi« z vzpostavljeno čakalno vrsto. Skupaj bo na voljo 6000 vstopnic različnih kategorij.

Najcenejše vstopnice »Fans first« bodo v prodaji za 50 evrov, najdražje v 1. kategoriji pa za 250 evrov. Cene za 2. in 3. kategorijo so 175 oziroma 85 evrov.

Na voljo bodo tudi VIP-vstopnice, ki bodo dostopne na naslednji povezavi: https://www.2024-hospitality.com/en/global/home.

Slovenska izbrana vrsta si je prvič v zgodovini največjih tekmovanj zagotovila nastop v izločilnih bojih, a tekmeca v njih še nima.

Vse bo odvisno od današnjega razpleta v skupinah E in F. Tekmica Slovenije bo ali Portugalska kot zmagovalka skupine F ali zmagovalka skupine E. Tam so v lovu na prvo mesto še vse reprezentance, in sicer Romunija, Belgija, Slovaška in Ukrajina s po zmago v prvih dveh krogih.