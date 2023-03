Podvig Doma v Tržiču

Monfalcone – Dom 67:71 (26:12, 39:39, 55:53)

Dom: Cossaro 16 (6:6, 5:13, 0:3), Abrami 9 (4:6, 1:1, 1:3), Lazić 4 (0:2, 2:2, 0:1), M. Zavadlav 7 (-, 2:2, 1:5), G. Zavadlav 10 (2:2, 4:5, 0:3), Devetta 0 (-, 0:1, -), Cej 7 (1:1, 3:4, -), Pahor 0 (-, -, -), Ballandini 18 (3:4, 3:6, 3:6), De Martin, Miklus in Menis nv. Trener: Grbac.

Košarkarji Doma so v 8. krogu D-lige v gosteh presenetili tretjeuvrščeni Monfalcone. Končni izid je bil 67:71 v korist goriške peterke, napeto končnico pa je zaznamovala predvsem poškodba tržiškega košarkarja, ki je po grdem padcu potreboval celo pomoč reševalcev. Pri prekinitvi je bil izid 67:68, do konca pa je manjkalo 35 sekund. Posest žoge so imeli gostje. Kar nekaj časa so prisotni v dvorani čakali na prihod reševalnega vozila, v preostanku tekme pa so Domovi košarkarji natančno metali proste mete, odbili nasprotnikove poslednje napade in se na koncu veselili zasluženega uspeha.

Po prvi četrtini je sicer Abramiju in soigralcem slabo kazalo, saj je Monfalcone zadel nekaj težkih trojk in povsem prevladal na igrišču. Že v drugi četrtini pa so gostje prevzeli pobudo in z delnim izidom 21:13 odšli na glavni odmor z izenčenimi izidom (39:39). Dom je prvič povedel v drugi polovici tretje četrtine pri izidu 50:51, v zadnjih desetih minutah pa ves čas zadržal rahlo prednost in izoristil slabšo igro domačinov.