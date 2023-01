Podvig Dragićevega Chicaga proti prvakom NBA

Chicago Bulls Gorana Dragića so se izkazali s podvigom proti prvakom NBA Golden State Warriors, ki so ga v gosteh premagali s 132:118. Dragić, ki je odigral devet minut, je v tem času dosegel štiri točke in izgubil dve žogi. Pri Bikih je izstopal Nikola Vučević, ki je v statistike vpisal 43 točk in 13 skokov. Dvaintridesetletni srbski center je izenačil rekord kariere, 43 točk je že dosegel 2. februarja 2021 v dresu Orlanda proti Chicagu.

Dallas Mavericks so brez Luke Dončića, ki je zaradi bolečega gležnja vnovič počival, izgubili v gosteh proti Portlandu s 140:123.