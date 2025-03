Pogačar kljub padcu prvi na cilju v Sieni

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je še drugo leto zapored slavil na dirki Strade Bianche v Toskani. Na ciljni črti na trgu Piazza del Campo v središču Siene je imel več kot minuto prednosti pred Britancem Tomom Pidcockom (Q36.5 Pro Cycling Team), tretji je bil Pogačarjev moštveni kolega Belgijec Tim Wellens. Pogačarjeva zmaga je bila letos vse prej kot enostavna, saj je 51 km pred ciljem nerodno padel in zletel s ceste. V ostrem ovinku v spustu na asfaltu je nekoliko zgrešil smer in ob zaviranju zdrsnil na tla. Na srečo jo je odnesel le z odrgninami, tako da je po nekaj kilometrih in zamenjavi kolesa kmalu ujel stik v vodilnim Pidcockom, ki si je prikolesaril 35 sekund naskoka pred svetovnim prvakom. Slovenec in Britanec sta nato skupaj vozila na čelu dirke in zanesljivo ohranila prednost pred zasledovalci. Pogačar je odločilni napad izvedel dobrih 18 km pred ciljem in dokončno strl odpor Pidcocka, ki je v končnici zadržal nekaj sekund prednosti pred Wellensom.