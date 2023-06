Pogačar na državno prvenstvo, ne pa na dirko po Sloveniji

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, prvi na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci), je 29 dni pred začetkom dirke po Franciji povedal, da bo tam nastopil in lovil tretjo zmago po letih 2020 in 2021. Ne bo pa ga na dirki po Sloveniji, a bo pred Tourom dva dni tekmoval na slovenskem državnem prvenstvu.

Na video novinarski konferenci je s pripravljalne baze v Sierra Nevadi v Španiji sporočil, da ima že nekaj dni prave kolesarske treninge po poškodbi zapestja. Na spomeniku Liege - Bastogne - Liege 23. aprila je padel na enem od krajših spustov in si zlomil dve kosti v zapestju. Po operaciji so mu zdravniki predpisali pet tednov premora.

»Na treninge na cesto sem skušal priti čim prej, ampak vedel sem tudi, da moram upoštevati nasvete zdravnikov in tudi, da ne sem preveč pritiskati na roko. Uro do tri ure sem bil na kolesu v prvih treh dnevih. Imam še plastično opornico, ki jo lahko snamem. Pravzaprav imam sedaj dve, eno za dirkanje in drugo za normalno življenje,« je pojasnil Pogačar in izrazil prepričanje, da bo stoodstotno nared za dirko po Franciji, »mogoče ne bo povsem le zapestje«.

Dotaknil se je tudi nedavne dirke po Italiji, ki jo je po kronometrski zmagi na Svete Višarje dobil njegov rojak Primož Roglič. »Predzadnja etapa Gira je bila verjetno kar grozljiva za druge, ko je toliko Slovencev navijalo za enega samega Slovenca na dirki. Epsko je bilo, nora predzadnja etapa. Vedel sem, da jo lahko dobi Roglič. Vsak dan je bil boljši in bil je zelo močan na zadnjem vzponu ... Tudi sam si želim kdaj voziti in doživeti tako etapo, tako blizu Slovenije,« si je zaželel Pogačar.