Pogačar pred startom današnje etape vpleten v bizarno nesrečo

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je danes med vožnjo na startno črto 18. etape dirke po Franciji z brutalnim vzponom na Col de la Loze trčil v avtomobil Visma-Lease a Bika, ekipe svojega danskega tekmeca Jonasa Vingegaarda. Pogačar je doživel šok, vendar sta jo tako on kot njegovo kolo odnesla brez posledic.

»Peljali smo se proti startni črti in tudi avtomobili so se peljali, spredaj ni bilo nevarnosti. Vozili smo se za avtomobilom ekipe Visma-Lease a Bike, morda malo preblizu, in voznik je nenadoma na polno zavrl. Ne vem, ali je hotel zavirati ali le preveriti moje zavore,« se je kolesar z rumeno majico pred startom pošalil na britanski televiziji.

»Nisem bil pripravljen, ker nisem videl razloga, zakaj se je moral avto ustaviti. Zato sem trčil v avto, ampak vse je v redu, jaz sem v redu, mi smo v redu,« je dodal 26-letnik.

Pogačar ima v skupnem seštevku dirke pred Vingegaardom več kot štiri minute prednosti.