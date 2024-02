Pogačar še naprej prvi kolesar sveta, Roglič četrti, Tratnik močno napredoval

Slovenski as Tadej Pogačar, ki je še tretje leto zapovrstjo sklenil na prvem mestu lestvice Mednarodne kolesarske zveze (Uci), je tudi ob začetku nove sezone na vrhu. Tako on kot četrtouvrščeni kolesar sveta Primož Roglič bosta sezono začela šele marca. Zato pa so dobre predstave Janu Tratniku na uvodu prinesle velik skok po lestvici navzgor.

Vodilna peterica najboljših kolesarjev je po nekaj uvodnih dirkah sezone ostala takšna, kot je bila ob koncu leta. Pogačarju (UAE Team Emirates) na vrhu s slabimi tisoč točkami zaostanka sledi zmagovalec francoske pentlje, Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Tretji je mladi Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), četrti pa Roglič, ki to sezono vrti pedala za Boro-hansgrohe. V najboljši peterici je še Danec Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Tudi tretji najboljši slovenski kolesar na svetovni lestvici Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki je v novi sezoni dobil drugo etapo 75. dirke po Valenciji, je zadržal položaj, ki ga je imel po koncu lanske. Še naprej je 19. kolesar sveta.

Zato pa je velik skok po lestvici za 92 mest navzgor uspel Tratniku (Visma-Lease a Bike), ki je po novem četrti slovenski kolesar na 220. mestu lestvice Ucija.

Tratnik je za uvod v novo sezono dosegel drugo mesto na enodnevni dirki po Murcii, nato je bil tretji na dirki Clasica Jaen, petdnevno dirko po Algarveju pa je končal na skupno tretjem mestu. Ti dobri nastopi so ga popeljali na 220. mesto svetovne lestvice.

Luka Mezgec (Jayco-AlUla) je na 270. mestu, Gal Glivar (UAE Team Emirates - Gen Z) pa je 359. To so edini Slovenci med prvimi 500 kolesarji na svetovni lestvici.

Med državami je Slovenija (16.468 točk) na tretjem mestu. Premočno vodi Belgija Belgija (23.460), ki ji sledi Danska na drugem mestu (18.826).

Na ženski lestvici je na vrhu Demi Vollering (SDW), najboljša Slovenka pa je po novem Urška Žigart (Liv-Alula-Jayco) na 110. mestu. Med prvo dvestoterico sta še Eugenia Bujak (UAE Team/147.) in Urška Pintar (BTC City/154.).

Na lestvici držav v ženski konkurenci vodi Nizozemska, Slovenija pa je na 23. mestu.