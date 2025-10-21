Pogačar sezono 2025 na lestvici Ucija končal daleč pred vsemi

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je sezono 2025 končal na vrhu razpredelnice Mednarodne kolesarske zveze Uci. Sedemindvajsetletnik je imel po sijajnem tekmovalnem obdobju, v katerem je zabeležil 20 zmag, skoraj enkrat toliko točk kot njegov najbližji zasledovalec, Danec Jonas Vingegaard.

Pogačar je tako kot zadnja leta na cestah kraljeval od februarja do oktobra, v vsega 50 tekmovalnih dneh pa zabeležil 20 zmag.

Četrtič je dobil dirko po Franciji, drugič je postal svetovni prvak, ob svojem imenu pa ima med drugim letos še tri spomenike oziroma največje enodnevne klasike na svetu. Slavil je po Flandriji, na Liege - Bastogne - Liegeu in za konec sezone še po Lombardiji.

Skupni zbir točk po novi izjemni sezoni znaša 11.680 točk, Vingegaard na drugem mestu je kot drugi na Touru in zmagovalec španske Vuelte zbral 5944,14 točke. Na tretjem mestu je po prav tako odlični sezoni končal Pogačarjev ekipni kolega Mehičan Isaac del Toro s 5514 točkami.

Pogačar je peto sezono zapovrstjo najboljši kolesar na svetu, niz je začel leta 2021. Od konca septembra 2021 ga nihče več ni zrinil z vrha lestvice Ucija, kar pomeni, da je na vrhu že 213 tednov v nizu, skupno pa v karieri že 223. S tem je nesporni rekorder, odkar so leta 2016 pri Uciju uvedli enotno lestvico.

Od Slovencev je drugi najboljši na lestvici Primož Roglič, ki je sezono končal kot 32., začel pa jo je na osmem mestu. To sezono je dobil dirko po Kataloniji, sicer pa je imel obilico smole predvsem na Giru, ki ga je predčasno sklenil po številnih padcih. Dirko po Franciji je nato ob okrnjenih pripravah z osmim mestom končal prvič po letu 2020.