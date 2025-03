Pogačar tudi letos tretji na dirki Milano-Sanremo

Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin Deceuninck) je zmagovalec 116. izvedbe kolesarskega spomenika Milano-Sanremo. V ciljnem sprintu je ugnal Italijana Filippa Ganno (Ineos Grenadiers) in Slovenca Tadeja Pogačarja (UAE Team Emirates-XRG), ki je še drugo leto zapored prvo klasiko sezone sklenil na 3. mestu. Svetovni prvak je sprožil napad že na vzponu na Cipresso približno 25 km pred ciljem, ko sta mu sledila le van der Poel in Ganna. Ubežna trojica se je tako za zmago udarila na zadnjem vzponu na Poggio. Pogačar je takoj napadel, van der Poel pa mu je sledil kot senca, medtem ko je Ganna na vrhu 5,5 km pred ciljem zaostal za slabih 10 sekund. Italijanski kolesar je nato spet ujel priključek na dolgi ciljni ravnini, ki je odločala o končnem zmagovalcu. Van der Poel je začel sprintati približno 300 m pred koncem dirke in z dvignjenimi rokami prečkal ciljno črto na Via Roma ter tako ponovil uspeh izpred dveh let. Kot že omenjeno je bil Pogačar tudi letos tretji, a je poskrbel, da je bilo zadnjih 25 km dirke izjemno razburljivih. Vejretno je na zadnjih dveh vzponih, na katerih se je večkrat skušal otresti van der Poela, porabil nekoliko preveč moči, tako da je bil nizozemski as v sprintu nepremagljiv.