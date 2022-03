Pogačar v Italiji, Roglič v Franciji

Slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič sta zmagovalca dveh večdnevnih dirk: Pogačar je slavil zmago na italijanskih tleh, na dirki Tirreno-Adriatico, medtem ko je Roglič bi najboljši na dirki Pariz-Nica.

Pogačar (UAE TeamEmirates) je ubranil skupno zmago na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Današnjo zadnjo etapo v okolici San Bennedetto del Tronta (159 km) je zanesljivo kot 33. končal v času zmagovalca ciljnega sprinta, Nemca Phila Bauhausa (Bahrain-Victorious). To je bila 37. zmaga v karieri za Pogačarja, ki je kot poklicni kolesar letos začel svojo četrto sezono. V tem letu je že dobil večdnevno dirko po Združenih arabskih emiratih ter prestižno klasiko Strade Bianche pretekli konec tedna. Ob vseh etapnih uspehih je to že sedma zmaga v sezoni. V letu2021 jih je za primerjavo dosegel 13.

Roglič (Jumbo-Visma) pa je skupni zmagovalec dirke Pariz - Nica, potem ko je v zadnji etapi s tretjim mestom ohranil prednost pred najbližjim zasledovalcem Britancem Simonom Yatesom (BikeExchange-Jayco). Slednji je dobil etapo po napadu na zadnjem vzponu, a si nabral premalo prednosti za skupno zmago. Yates je silovito napadel 19 kilometrov pred ciljem, slediti pa mu ni mogel nihče. Težave je imel pri tem tudi na tej dirki prepričljivi Roglič, ki mu je na poti do 62. zmage v karieri in druge v tej sezoni odločilno pomagal predvsem moštveni kolega Belgijec Wout Van Aert.