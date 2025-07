Pogačar v kraljevski etapi še povečal prednost pred Vingegaardom

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je na dirki po Franciji 18. etapo od Vifa do prelaza Loze (171,5 km) končal na drugem mestu ter še povečal prednost v skupnem seštevku pred Jonasom Vingegaardom. Danes je Dancu skupno vzel 11 sekund. Etapa je pripadla ubežniku Avstralcu Benu O’Connorju.

Potem ko je Pogačar pred dvema letoma na prelazu Loze (26,4 km/6,5 %) doživel hudo krizo in izgubil skoraj šest minut proti Vingegaardu, je bila tokrat za vodilnega Slovenca zgodba drugačna.

Čeprav ni dirkal na etapno zmago, je tudi s pomočjo moštvenih kolegov nadzoroval položaj na dirki in odgovoril na oba Vingegaardova napada. Sam je pospešil okoli 450 m pred ciljem, se hitro otresel Danca in mu na cilju vzel devet sekund. S tem je za 11 sekund povečal prednost, potem ko je pridobil še dve bonifikacijski sekundi.

Ciljno črto je slovenski as prečkal 1:45 minute za O’Connorjem, ki je slavil 11. zmago v karieri in drugo na Touru. Tretje mesto je pripadlo Vingegaardu, ki je imel 1:54 minute zaostanka. Roglič, ki je danes poskusil tudi z begom v začetku etape, je popustil v zadnjih kilometrih in ciljno črto prečkal kot sedmi z zaostankom 2:46 minute.

V skupnem seštevku ima pred zadnjo zahtevno gorsko etapo Pogačar 4:26 minute naskoka pred Vingegaardom, tretjeuvrščeni Nemec Florian Lipowitz pa na tretjem mestu zaostaja že 11:01 minute. Roglič je peti in zaostaja 12:49 minute.

V petek bo na vrsti še zadnja gorska etapa Toura od Albertvilla do La Plagna (129,9 km).