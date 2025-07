Pogačar zaostal le za Evenepoelom in oblekel rumeno majico

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je po drugem mestu v vožnji na čas prevzel rumeno majico vodilnega na dirki po Franciji. Na 33 km dolgi trasi v Caenu je etapno zmago slavil Belgijec Remco Evenepoel, ki je bil 16 sekund hitrejši od Pogačarja. Drugi Slovenec Primož Roglič je bil 12. z zaostankom 1:19 minute.

Evenepoel (Soudal Quick-Step) je pričakovano slavil v vožnji na čas kot svetovni in olimpijski prvak. Zanj je bila to 64. zmaga v karieri in 21. v vožnjah na čas. Toda prednost 25-letnega Belgijca ni bila tako velika kot ob zadnjem merjenju najboljših na kriteriju po Dofineji. Tam je Pogačar v 17 km izgubil kar 48 sekund proti Evenepoelu in 28 proti Vingegaardu.

Tokrat je bila zgodba drugačna. Evenepoel je etapo dobil s prednostjo 16 sekund pred slovenskim asom, tretji pa je bil Italijan Edoardo Affini (Visma-Lease a Bike), ki je zaostal 33 sekund. Pogačar je z izjemo zmagovalca današnje etape proti ostalim kandidatom za visoka mesta v skupnem seštevku pridobil ogromno časa. Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) je bil šele 13. z zaostankom 1:21 minute. Za dve sekundi je Danca ugnal tudi Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki je zasedel 12. mesto.

V seštevku ima po petih etapah Pogačar 42 sekund naskoka pred Evenepoelom, na tretje mesto pa je napredoval Francoz Kevin Vauquelin (Arkea-B&B Hotels), ki zaostaja 59 sekund. Vingegaard je četrti z 1:13 minute zaostanka, Roglič pa je napredoval na osmo mesto, a zaostaja že dve minuti in pol. V četrtek bo na sporedu nova razgibana etapa od Bayeuxa do Vire Normandieja (201,5 km).