Pogačar že drugič v treh dneh pometel s konkurenco

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar že na začetku sezone kaže odlično pripravljenost. Na svojem drugem nastopu je kolesar ekipe UAE Emirates zabeležil še svojo drugo zmago, dobil je prvo, zahtevno etapo dirke po Andaluziji. In to spet zanesljivo, najbližje zasledovalce je ugnal za 38 sekund. V ponedeljek je osvojil špansko enodnevno dirko z makadamskimi odseki Jaen Paraiso Interior

Drugo mesto je po 179 kilometrih s ciljem v Santiago de la Espadi zasedel Španec Mikel Landa (Bahrain Victorious), tretje njegov rojak Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), v prvi zasledovalni skupini pa je na četrtem mestu v cilj prišel še Kolumbijec Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), ki je edini za kratek čas odgovoril na Pogačarjev napad na zadnjem daljšem vzponu.

Tudi druga etapa, na kateri bo dvakratni zmagovalec Toura, ki je danes zabeležil 48. zmago v karieri, branil rumeno majico, ne bo lahka, tako kot prva se bo končala na krajšem, toda strmem vzponu.