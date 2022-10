Pogačarjev dvojček po Lombardiji

Slovenski kolesar Tadej Pogačar je zmagovalec 116. izvedbe dirke po Lombardiji. Zvezdnik iz ekipe UAE Emirates Team je ponovil lanski uspeh na jesenski klasiki, ki običajno zaključuje kolesarsko sezono. Pogačar je v ciljnem sprintu ugnal Španca Enrica Masa (Movistar) in se mu oddolžil za poraz prejšnji teden na dirki po Emiliji. Slovenec in Španec sta bila v zaključnih kilometrih najboljša v vožnji v klanec, na zadnjem vzponu na San Fermo della Battaglia pa sta strla odpor Španca Mikela Lande (Baharin Victorious), ki je bil na koncu tretji. Pogačar je v dolgi zgodovini klasike odpadlega listja postal šele 12. kolesar, ki je uspel ubraniti zmago. Letošnji Il Lombardia je bila tudi zadnja dirka dveh velikanov zadnjih dveh desetletij svetovnega kolesarstva, Italijana Vincenza Nibalija in Španca Alejandra Valverdeja. Slednji je na današnji dirki osvojil zelo dobro šesto mesto, medtem ko je bil Nibali 24.