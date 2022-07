Pogačarju »le« etapna zmaga

Tadej Pogačar je zmagovalec 17. in druge pirenejske etape kolesarske dirke po Franciji od Saint-Gaudensa do Peyragudesa v dolžini 129,7 km. Kljub etapni zmagi pa slovenski as proti vodilnemu Dancu Jonasu Vingegaardu ni pridobil veliko, natančneje štiri sekunde, kolikor znaša razlika bonifikacijske nagrade za prvo in drugo mesto v etapi. Pogačar je imel tokrat odlično pomoč sotekmovalcev pri ekipi UAE Emirates, čeprav sta morala pred etapo odstopiti Marc Soler in Rafal Majka. Mikel Bjerg in Brandon McNulty sta opravila odlično delo, najprej je na dveh kategoriziranih vzponih vlekel Danec Mikkel Bjerg, na drugih dveh, vključno z zaključnim vzponom na letališče Peyragudes pa je to delo prevzel Brandon McNulty. Poskrbel je, da je Vingegaard na zaključnem vzponu ostal brez pomočnikov, toda Pogačar ni imel moči za napade, zaskoke in se Danca samo na ritem ni mogel znebiti.

Tekmec je v zadnjih 300 metrih celo prvi napadel, a ga je Slovenec prehitel in slavil svojo jubilejno, deseto zmago. S tem je zaostanek pred zadnjimi štirimi etapami zmanjšal na dve minuti in 18 sekund, je pa povečal prednost pred tretjeuvrščenim Britancem Geraintom Thomasom, razlika med njima zdaj znaša dve minuti in 38 sekund. Etapo je na tretjem mestu z zaostankom 32 sekund zasedel McNulty, ki bo imel veliko vlogo pri zadnjih poskusih napadov Pogačarja v jutrišnji zadnji pirenejski etapi.