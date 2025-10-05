Pogačarju še evropski naslov

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je novi evropski prvak. Na cestni dirki v francoskem departmaju Ardeche med mestoma Privas in Guilherand-Granges (202,5 km) je po samostojnem begu v zadnjih 75 km vse tekmece ugnal za pol minute. Srebro je pripadlo Belgijcu Remcu Evenepoelu, francoskemu najstniku Paulu Seixasu pa bron.

Sedemindvajsetletni Pogačar je pretekli konec tedna v Ruandi drugič zapovrstjo postal svetovni prvak na cestni dirki, danes pa je v Franciji v bogato zbirko zmag dodal še evropsko krono. To je hkrati prva slovenska kolajna na EP v članskih kategorijah, v katerih preizkušnje potekajo od leta 2016.

Pred tem je bila najboljša slovenska uvrstitev na članskih dirkah peto mesto, pod njo pa sta bila podpisana Luka Mezgec (Herning 2017) in Pogačar (Trentino 2021).

Skupno je to peta slovenska zlata kolajna ob treh srebrnih in šestih bronastih, vse ostale so Slovenci osvojili v mladinski kategoriji ali med mlajšimi člani do 23 let.

Za Pogačarja je to že 18. zmaga v sezoni, v kateri je ob osvojeni mavričasti majici svetovnega prvaka v Kigaliju četrtič osvojil še dirko po Franciji, na vseh štirih letošnjih spomenikih pa je bil na odru za zmagovalce. Med njimi je drugič v karieri osvojil Flandrijo in tretjič Liege-Bastogne-Liege.

Slovenski as je potrdil primat najboljšega kolesarja na enodnevnih dirkah, niti odlično pripravljeni Evenepoel pa tokrat tudi brez težav s kolesom ni imel rešitve za Pogačarjev dolg samostojni napad. Slabih 40 kilometrov je sam lovil Pogačarja, a ni resneje zarezal v zaostanek.

Evenepoel je ciljno črto prečkal 31 sekund za Pogačarjem, tretji je bil komaj 19-letni Seixas z zaostankom 3:41 minute. Mladenič se je v zadnjem krogu otresel Italijana Christiana Scaronija in Španca Juana Ayusa.

Slovenska reprezentanca je v prvi polovici dirke ves čas narekovala ritem za svojega kapetana. V ekipi selektorja Uroša Murna so se znašli še Matej Mohorič, Domen Novak, Matevž Govekar, Jaka Primožič, Tilen Finkšt, Anže Skok in Mihael Štajnar. Vsi so predčasno odstopili. Kmalu po polovici dirke je popustil tudi Danec Jonas Vingegaard in odstopil, podobno tudi Portugalec Joao Almeida.

Na zadnjem prečkanju daljšega klanca Saint-Romain-de-Lerpsa (7 km/7,2 %) je Pogačar iz vse bolj razredčene skupine napadel 76 km pred ciljem, sprva pa mu je lahko sledil le Evenepoel. Belgijec je nato po kilometru sledenja popustil, v ozadju pa so ga ujeli še trije kolesarji.

Ti so nato lovili Pogačarja, dokler z lovom ni poskusil Evenepoel sam, a se približati ni več mogel. Prednost je ves čas bila okoli minute.

Naslednje evropsko prvenstvo bo gostila Ljubljana, in sicer med 3. in 7. oktobrom prihodnje leto.