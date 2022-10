»Poker« Juventine

NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Sanvitese 4:0 (2:0)

Strelci: 6. in 60. Piscopo, 29. Selva, 76. Hoti

Juventina: Gregoris, Sottile, De Cecco (Marini), Racca, Russian, Tuan, Hoti, Piscopo (Černe), Selva (Martinović), Kerpan (Cuca), Colonna (Garić). Trener: Sepulcri.

Juventina se je na najlepši način vrnila na domače igrišče v Štandrež, kjer so zaradi del na igralni površini šele v šestem krogu igrali prvo pravo domačo tekmo. Sepulcrijevi nogometaši so se razigrali in so premagali Sanvitese kar s 4:0. Dobra novica obenem je, da je v začetni postavi spet igral štandreški adut Kevin Kerpan, ki ga je doslej pestila poškodba. Juventina je z osvojitvijo treh točk prekinila črno serijo štirih zaporednih porazov.

Fiume Bannia – Kras Repen 4:0 (2:0)

Kras Repen: Umari, Taucer (Pagano), Fernandez, Sain (Potenza), Lukač, Racanelli (Murano), Pagliaro, Pitacco (Poropat), Paliaga, Kocman (Autiero), Sancin. Trener: Kneževič.

Kras je v Fiume Venetu zasluženo visoko izgubil proti domači ekipi. »Igrali smo slabo in po prejetem golu nismo reagirali, kot se je recimo zgodilo pred enim tednom proti Codroipu,« je dejal predsednik Goran Kocman. Fiume Bannia je zadela po dvakrat na polčas.

PROMOCIJSKA LIGA

Primorec 1966 – Risanese 2:2 (2:2)

Strelca za Primorec: 15. Curzolo, 32. Lo Perfido 11-m

Primorec: S. Furlan, D'Orso, Schiavon (Iadanza), Ciliberti, Curzolo, Zacchigna, Coppola, Lombisani (Ferluga), Hoti, Lo Perfido (L. Furlan), Sigur (Perfetto). Trener: Campo.

Izključen: trener Campo

Na proseški Rouni je bila tekma Primorca živčna in napeta. Sodnik je spet pokazal številne rumene kartone in je v drugem polčasu predčasno poslal z igrišča trenerja Micheleja Campa. V petih krogih je Primorec prejel že 18 rumenih kartonov, kar ni malo. Vsi štirje goli so padli v prvem polčasu. Gostje so povedli že v 4. minuti po napaki domače obrambne vrste. Primorec je nato izenačil v 15. minuti, a dve minuti kasneje je Risanese spet vodil. Izenačujoči gol rdeče-belih je nato padel proti koncu polčasa, ko si je najprej Schiavon izboril najstrožjo kazen, Lo Perfido pa je bil z nje natančen.

1. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – Costalunga 1:2 (0:2)

Strelec: 90. Tomsič

Sovodnje: Zanier, Falcone (Juren), Simčič (Tomsič), Rijavec, Petejan, Ribolica, Semolič, Klančič, Žibernik, Dornik (Ahmetasević), Visintin. Trener: Trangoni.

Nogometaši Sovodenj so v prvem polčasu nerodnmo prejkeli dva gola, kar se jim je na koncu izkayalo kot usodno. Sovodnje je nasprotnikovo mrežo zatreslo šele v izdihljajih srečanja, ko je bilo že prepozno, da bi ogrozili zmago Costalunge. V soboto čaka Sovodnje derbi z Mladostjo v Doberdobu.

Domio – Zarja 1:0 (0:0)

Zarja: Flego, Čufar, Marković (Stocca Kralj), Calzi, Gavrić, Lorenzi, Casciano, Chicco (Hasakis), Franzot (Rizotto), Gugnac, Racman. Trener: Jurincich.

Domio je zmagoviti gol zadel šele v 90. minuti, zaradi česar je bilo v taboru Zarje po tekmi precej grenkobe.

Isontina – Mladost 0:0

Mladost: Gon, Di Giorgio (Scocchi), F. Mucci, Pelos, Negrin, Iodice (Bianco), Ocretti, Petronio, Cuzzolin, S. Mucci (Papais), Zin. Trener: Veneziano.

Isontina letos cilja na prestop v višjo ligo, a Mladost se ji je tokrat enakovredno zoperstavila in ji odščipnila točko. Nogometaši trenerja Veneziana bi lahko celo zmagali, ko bi ne sodnik v 21. minuti spregledal zadetek, ki ga je Mladost dosegla (žoga je krepko presegla gol črto). Njegova piščalka pa je ostala nema.

2. AMATERSKA LIGA

Montebello Don Bosco – Vesna 0:4 (0:3)

Strelci: Poiani, Corossi, Marchesan; Corossi

Vesna: T. Košuta, Kaurin, Cuk (Pertot), Colja (M. Vidali), Marchesan, J. Košuta (Gargiuolo), Poiani (Montebugnoli), Corossi (K. Vidali), Antonič, Likar. Trener: Daris.

Kriške lastovke so si tokrat privoščile visoko zmago nad Montebellom Don Boscom. Žem po prvem polčpasu je bil izid 3:0. V prihodnjem krogu čaka Darisovo ekipo zahtevna tekma proti Muggii, nakar še sredi tedna pokalno srečanje proti Manzaneseju.

Muglia – Primorje 1924 2:2 (1:1)

Strelca: Saule 35., Gregorio 95.

Primorje: Milloch, Patti, Indelicato, Suppani (Jurissevich), Di Gregorio, Muccio Crasso, Bossi (Guzzardi), Giampiccolo, Saule, Pocecco, Tesser (Zestrea). Trener: Biasin.

Primorje je v Miljah iztrgalo točko po borbeni in izenačeni tekmi.