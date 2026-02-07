VREME
Žalna seja za Miroslava Košuto

Slovenskega pesnika se bodo v sredo ob 18. uri spomnili v veliki dvorani Kulturnega doma v Trstu

    Žalna seja za Miroslava Košuto
    Miroslav Košuta (FOTODAMJ@N)
V veliki dvorani tržaškega Kulturnega doma, kjer je več kot dve desetletji služboval, bo v sredo, 11. februarja, ob 18. uri žalna seja v spomin na Miroslava Košuto. Na svečanosti bodo spregovorili predstavniki slovenskega kulturnega prostora. Dogodek skupaj prirejata Slovensko stalno gledališče in Slovenska kulturno-gospodarska zveza, v katerih je bil Košuta najdlje dejaven. Govorniki bodo predstavili raznolika okolja, ki sestavljajo bogat mozaik pokojnikovih umetniških in življenjskih izkušenj. Pesnik, pisatelj, in prevajalec je umrl v ponedeljek. Čez dober mesec dni, 11. marca, bi dopolnil 90 let.

