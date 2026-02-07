Začele so se 25. zimske olimpijske igre Milan Cortina 2026

Pisane barve. Spirala, simbol neskončnosti. Italijanska glasba. Leopardijev L’Infinito. Moda. »Hommage« Raffaelli Carrà. Mariah Carey. Umetna inteligenca. In ... predsednik italijanske republike Sergio Mattarella, ki se je na milanski stadion San Siro, epicenter današnjega dogajanja slavnostne otvoritve 25. zimskih olimpijskih iger Milano Cortina, pripeljal s tramvajem, ki ga je vozil legendarni motociklist Valentino Rossi. Povezovalna nit današnjega odprtja iger je bila harmonija. Pa tudi povezanost. Harmonija ter povezanost med mestom (Milanom, Cortino) in gorami (Dolomiti), med narodi, med različnimi športi. Italijansko himno je zapela dobitnica zlatega globusa Laura Pausini. Pred tem so se med osrednjo slovesnostjo, ki jo je na San Siru gledalo okoli 60.000 gledalcev, na televizijskih zaslonih pa več milijonov ljudi, manekenke, odete v barve italijanske zastave, poklonile pokojnemu modnemu oblikovalcu Giorgiu Armaniju.

Na slovesnosti, ki jo je zrežiral beneški designer Marco Balich, je sodelovalo več kot 1300 ljudi. Nekaj posebnega – prava novost – je bila razpršenost uvodne slovesnosti. Ker potekajo igre na različnih lokacijah na zelo velikem območju severne Italije, so bili tudi na odprtju pozorni do tistih na bolj oddaljenih lokacijah.

Cilj tega je bil, kot so pojasnili prireditelji, poskrbeti, da bo olimpijski duh segel tudi v zaodrje in dosegel javnost, pa tudi, da bodo lahko sodelovali vsi športniki in udeleženci iger ter čim več ljubiteljev športa.

25. zimske olimpijske igre je uradno odprl predsednik italijanske republike Sergio Mattarella.