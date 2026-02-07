Nedelja in ponedeljek z delnimi razjasnitvami

Od zahoda bo tudi v tem koncu tedna z atlantskimi tokovi še pritekal razmeroma vlažen zrak. Glavnina oblakov in padavin bo sicer nekoliko bolj oddaljena od naših krajev in je zato pričakovati večjo spremenljivost. Bodisi v nedeljo, ko se bodo naši kraji znašli v širšem območju enakomernega zračnega tlaka kot v ponedeljek, ko se bo zlasti nad južnimi predeli Italije zadrževal nov ciklon, bo pri nas prevladovalo spremenljivo ali oblačno vreme z občasnimi delnimi razjasnitvami. Ne gre povsem izključiti manjših občasnih krajevnih padavin. V ponedeljek bo prehodno pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 12 stopinj Celzija, tudi noči bodo ob morju in v nižinah razmeroma tople in bodo tam temperature povsod pod lediščem. Ničta izoterma bo na nadmorski višini kakih 1500 metrov. Najvišje dnevne temperature v gorah so bile danes povečini okrog ničle, v nižje ležečih krajih nekaj stopinj Celzija nad ničlo. Jutri in ponedeljek bo rahlo topleje.

V torek in sredo se bo predvidoma nadaljevalo podobno vreme, kaže pa na postopno več oblakov. Zlasti v sredo se bo že povečala verjetnost za padavine.