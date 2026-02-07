V Praprotu gradbinci čakajo na Mesinski most

Redki italijanski politiki v volilni kampanji niso zaigrali aduta o gradnji mostu čez Mesinsko ožino. Berlusconijev megalomanski načrt, ki predvideva cestno povezavo med Kalabrijo in Sicilijo, je nazadnje ponovno pahnil v ospredje podpredsednik vlade oziroma italijanski minister za infrastrukturo Matteo Salvini. In kaj naj naredimo z vsemi temi obljubami, ki se nikoli ne uresničijo, se sprašujejo pustarji v Praprotu, ki so si neuresničeno infrastrukturno povezavo izposodili za letošnji pustni voz.

Kritika nedoslednosti

»Salvini je simbol vselej spreminjajočih se obljub, gradbinci pa so posledično primorani čakati,« sta v deževnem večeru idejo o vozu predstavila Mitia in Alex Sandri. Križem rok bodo ostali praprovski gradbeni delavci in tudi njihov vodja, Mojster Miha, ki bo zviška voza nadziral delo. Delo, ki se nikakor noče začeti.

Sporočilo letošnjega voza je jasna kritika nedoslednosti in neskončnega čakanja, sta povedala sogovornika v en glas. Ob Salviniju, ki z voza nagovarja široke ljudske množice in jih prepričuje o potrebi po gradnji mostu, bo na akvariju ležala Luciana Littizzetto, ki s svojimi pikrimi pripombami spremeni tragično situacijo v pravo komedijo. Na traktorju bo postavljena maketa del za opevani most - kaj z njo, pa nihče ne ve.