Polet, Kontovel, Sokol in Dom še naprej trdno verjamejo v projekt Jadran

Nenadna odločitev KK Bor in AŠD Breg, da ne bosta več sodelovala v projektu Jadran, je sprožila veliko odzivov v košarkarskih krogih. Ostala Jadranova matična društva (Polet, Kontovel, Sokol in Dom) obžalujejo odstop Bora in Brega, ostajajo pa složna in še naprej trdno verjamejo v projekt Jadran. Predsedniki omenjenih klubov ostajajo na Jadranovi strani in upajo, da bo z dialogom prišlo do rešitve težav, v nasprotnem primeru pa bodo nadaljevala na poti medsebojnega soelovanja pod skupno streho AŠZ Jadran.

»Vsako društvo je suvereno in lahko opravi svojo izbiro, je pa resnično škoda, ko nekdo zapusti nek projekt združevanja. Namesto da bi to sodelovanje nadgradili, mu skrhamo temelje. Kot eden temeljnih ustanoviteljev Jadrana bomo še naprej vztrajali v tej zgodbi. Biti moramo složni in nadaljevati po tej poti,« je dejal predsednik AŠD Polet Samo Kokorovec.

Bolj oster je bil predsednik AŠD Kontovel Peter Lisjak, ki obžaluje predvsem, kako je bila celotna zadeva izpeljana: »Zdi se mi res žalostno, da te novice izvemo iz medijev. Take zadeve je treba razčistiti na štiri oči in ne v javnosti. Sem kar razočaran, obenem pa ne razumem, če nameravata Bor in Breg izstopiti iz združenja Jadran ali pa iz sodelovanja. S pravnega vidika je to velika razlika.« Omenil je tudi, da med sestankom za dodeljevanje sredstev posameznim klubom za mladinsko delovanja pred približno dvema mesecema ni bilo slutenj o morebitnem razkolu in da je omenjena sredstva Jadran pravkar nakazal vsem svojim članicam, tudi Boru in Bregu.

Odločen zagovornik združevanja je tudi predsednik AŠD Sokol Pavel Vidoni. »Jadran je nastal z namenom, da s skupnimi močmi skrbimo za svoje košarkarsko gibanje, da skupaj dosegamo čim boljše rezultate. Še vedno moramo stremeti k združevanju moči. Seveda vsako združevanje zahteva tudi določeno žrtvovanje, na koncu pa prednosti prevladajo pred slabostmi,« je dejal Vidoni.

V projekt Jadran trdno verjamejo tudi pri AŠZ Domu, kot nam je potrdil predsednik goriškega društva Mitja Primosig: »Res je, da smo v Gorici nekoliko izven epicentra dogajanja, kar je po eni strani dobro, po drugi pa ne. Jadran je vedno pravično ravnal do svojih članic. Iz Borovega pisma ni razbrati pravih razlogov za to potezo. Mogoče so za tem neke stare zamere, ki pa nikakor niso nepremostljive. Žalostno je, da se ločujemo na prafaktorje, namesto da bi trdno držali skupaj.«