Polomija Vesne, Sovodnje ujele play-out, Zarja pa obstanek

NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Tamai 2:1 (0:1)

Strelca: Grizzo (T) 6., Hoti 60. in 72.

Juventina je v zadnjem krogu na domačem igrišču premagala Tamai in zaključila sezono na najlepši način. Štandreški rdeče-beli so se uvrstili na končno 7. mesto. Izjemno zanimiv pa je bil zadnji krog za sam vrh lestvice, po katerem pravzaprav ni še nič odločeno. Pordenone je premagal doslej vodilni UFM s 3:2, z enakim izidom je zmagal tudi LME, ki je bil boljši od Fontanafredde. Za napredovanje v D-ligo bo potrebna še dodatna tekma med Pordenonom in LME na nevtralnem igrišču. UFM pa je kot tretji na lestvici odtal tudi brez državnega play-offa. Play-out para pa sta: Rive Flaibano – Fontanafredda in Pro Gorizia – Fiume Bannia.

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan – Teor 3:1 (1:1)

Strelci: Bussi (T) 35., Volaš 39., Carnese 65. in 85.

Sistiana Sesljan si je z zmago v zadnjem krogu izboljšal izhodišče v play-outu. Sestanovi nogometaši bodo igrali proti Avianu. Tekma bo že v soboto v Vižovljah. Sesljan pa se bo rešil, če bo zmagal ali igral neodločeno.

1. AMATERSKA LIGA

Costalunga – Sovodnje 2:3

Nogometaši Sovodenj so na umetni travi v Ulici Felluga v Trstu dosegli pomembno zmago, s pomočjo katere so uspeli ujeti play-out. Na dodatni tekmi za obstanek se bodo sovodenjski belo-modri za obstanek borili proti Opicini (v nedeljo na Opčinah). Drugi par play-outa je Costalunga – La Fortezza.

2. AMATERSKA LIGA

Campanelle – Zarja 0:4

Nogometaši Zarje so v gosteh premagali Campanelle in so tako dosegli obstanek brez igranja play-outa.

3. AMATERSKA LIGA

Primorec – Pieris 0:3

Primorje 1924 – Domio B 2:0

ISM Gradisca – Mladost 8:1

Aris San Polo – Vesna 2:1 (1:0)

Dramatičen razplet za kriško Vesno v Tržiču. Nogometaši trenerja Fabia Jurincicha so v zadnjem krogu v skupoini D izgubili proti Arisu z 2:1, potem ko so že zaostajali z 2:0. ISM Gradisca je premagal Mladost in tako prehitel Vesno na vrhu lestvice ter se veselil napredovanja v 2. amatersko ligo. Vesno čaka zdaj play-off proti tretjeuvrščenemu Pro-Seccu.

D-LIGA

Dodatna tekma za igranje play-outa ali izpad

San Luigi – Obermais 1:3 (1:3)

Tržaški San Luigi je izpadel v elitno ligo. Južnotirolski Obermais bo igral play-out proti Vigasiu.