Pomemben dan za zamejski šport

Sreda, 9. oktobra 2024, se bo v zgodovino zamejskega športa zapisala kot pomemben dan. V Ljubljani so se na ta dan predstavniki zamejskih športnih sredin iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške srečali s podpredsednikom vlade in ministrom na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Matejem Arčonom in državno sekretarko Vesno Humar ter kasneje tudi z državnim sekretarjem na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejanom Židanom in vodstvom OKS- ZŠZ, s podpredsednikom Miranom Kosom na čelu in skupaj postavili temelje ambicioznega projekta, in sicer ustanovitve Zamejske športne koordinacije - ZAŠKO. Po vzoru SLOMAK-a, koordinacije slovenskih zamejskih kmetov AGRASLOMAK in zamejske gospodarske koordinacije ZGK, nova organizacija nastaja z željo, da bi športnikom iz zamejstva nudila učinkovitejše medsebojno povezovanje in sodelovanje ter več izmenjave informacij in znanja na športnem področju ob podpori Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije, Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu in OKS-ZŠZ. Projekt je še v povojih, a naj bi - takšna je želja vseh udeležencev včerajšnjih sestankov - zagledala luč javnosti še pred koncem tega leta.

Slovenske športnike v Italiji sta na sredinih srečanjih zastopala predsednik in operativni tajnik ZSŠDI, Ivan Peterlin in Evgen Ban.