Poraz Doma proti vodilnemu

Dom – Monfalcone 70:81 (13:22, 36:40, 47:63)

Dom: Cossaro 15 (6:7, 3:8, 1:3), Abrami 0 (-, 0:1, -), Lazić 15 (3:4, 7:11, 0:1), Onesti 0 (-, 0:1, 0:2), G. Zavadlav 7 (1:2, 3:7, 0:3), Pahor 0 (0:2, 0:1, -), Ballandini 23 (7:8, 5:9, 2:5), Salvi 8 (2:2, 3:7, 0:2), Menis 2 (-, 1:1, -), Miklus, Devetta in Bodiroža nv. Trener: Grbac.

Košarkarji Doma so v tekmi 8. kroga D-lige na domačem igrišču izgubili proti vodilnemu Monfalconeju. Končni izid obračuna v telovadnici goriškega Kulturnega doma je bil 70:81.

Gostitelji so tekmo slabo začeli, saj so bili v uvodni četrtini neučinkoviti predvsem v obrambi. Nasprotniki so dosegali lahke koše in si po prvih desetih minutah igre priigrali 9 točk prednosti (13:22). V drugi četrtini pa je domača peterka trenerja Dražena Grbca prešla na consko obrambo in delno zajezila napade gostov. Na glavni odmor so Domovi košarkarji odšli le s štirimi točkami zaostanka zaostanka (36:40), v uvodu drugega polčasa pa se celo približali na dve točki. To pa je bilo tudi vse, saj je Dom v nadaljevanju močno popustil, kar je Monfalcone izkoristil in spet pobegnil. Tržičani so visoko prednost v zadnji četrtini brez večjih težav upravljali in prišli do povsem zasluženega uspeha.

Pri Domu, ki je zaradi službenih obveznosti nastopil brez Mateja Zavadlava, je bil s 23 točkami najboljši strelec Ballandini, po 15 pa sta jih prispevala še Cossaro in Lazić. V naslednjem krogu se bo goriško moštvo v gosteh pomerilo proti zelo solidni tržaški Azzurri.