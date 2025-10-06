Poraz Jadrana in Bora, Kontovel začel z zmago

KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
Jadran – Dinamo Gorizia 75:77 (16:18, 38:31, 59:53)
Jadran: Batich 11 (1:2, 2:5, 2:3), Gulič 3 (-, -, 1:3), Demarchi 2 (-, 1:6, 0:5), Vecchiet 6 (2:2, 2:3, -), Jakin 2 (-, 1:1, -), Pregarc 2 (-, 1:1, -), Diminić 26 (5:6, 9:15, 1:2), Persi 2 (-, 1:2, -), Gobbato 11 (1:4, 5:10, 0:3), Milisavljevic 6 (0:2, 0:1, 2:6), Rolli 4 (-, 2:4, 0:1), Sabadin nv. Trener: Jogan.
C-LIGA
Caorle – Bor Radenska 97:60 (28:11, 56:29, 76:41)
Bor: Fr. Savoia 0 (-,0:1, -), Fi. Savoia 0 (-, -, -), Brancati 5 (-, 1:3, 1:1), Gallocchi 6 (-, -, 2:5), Možina 6 (2:4, 2:6, -), Comar 13 (8:12, 1:4, 1:2), Fort 0 (-, 0:2, 0:4), Zettin 8 (5:6, 0:3, 1:4), Giustolisi 8 (0:3, 4:5, 0:2), Lo Duca 8 (0:1, 4:7, 0:1), Finatti 6 (3:5, 0:4, 1:3). Trener: Consolari.
DEŽELNA DIVIZIJA 1
Libertas Gonars – Kontovel 82:84 (25:18, 41:40, 55:58)
Kontovel: Terčon 10 (4:4, 3:5, 0:1), Rocchetti 4 (-, 2:4, -), Škerl 5 (-, 1:3, 1:2), Mattiassich 25 (3:6, 8:9, 2:5), S. Regent 3 (3:6, 0:3, -), De Petris 11 (7:11, 2:3, -), Salvi 3 (-, -, 1:1), Vecchiet 0 (-, -, 0:2), G. Regent 4 (-, 2:2, -), Daneu 19 (1:4, 6:15, 2:6), Glavina in Gulič nv. Trener: Peric.