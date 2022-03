Poraz Jadrana v Padovi

KOŠARKA

DRŽAVNA C-LIGA GOLD

Padova – Jadran Monticolo & Foti 79:69 79:69 (9:14, 34:33, 57:45)

Jadran: Ban 24 (9:9, 3:4, 3:4), Ridolfi 4 (2:2, 1:6, 0:6), Malalan 5 (-, 1:2, 1:2), De Petris 6 (-, 3:9, -), Milisavljevic 0 (-, 0:2, 0:3), Jakin 6 (-, 1:2, 1:2), Zidarič 10 (0:2, 2:3, 2:3), Bunc 0 (-, 0:2, 0:1), Pregarc 0 (-, 0:1, 0:2), Schina 5 (2:2, 0:3, 1:5), Rajčič 9 (-, 3:6, 1:2). Trener: Oberdan.

Košarkarji Jadrana so na gostovanju v Padovi utrpeli poraz proti prvouvrščeni Padovi. Tekma je bila vsekakor precej izenačena, čeprav sta bila pri Jadran zaradi poškodb odsotna Cettolom (koleno) in Matija Batich (gleženj). Domačini so bili v zadnji četrtini bolj natančni pšri matu in hitrejši pod košema. Jadranovci pa so pri metu nekoliko zatajili: čast sta reševala le Ban in Zidarič. Jadran bo spet igral že v soboto v gosteh v Codroipu. »Fantje so se borili in če bi bili še nekoliko bolj zbrani, bi lahko v Padovi iztrgali nekaj več,« je po tekmi dejal športni vodja Boris Vitez. V Padovi se je tako prekinila štiri tekme dolga pozitivna Jadranova serija.