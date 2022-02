Poraz ob zvoku sirene

D-LIGA

Dom – Interclub 72:73 (16:22, 38:35, 57:58)

Dom: Jakin 4 (2:4, 1:6, -), Abrami 18 (4:4, 4:7, 2:3), Lazić 6 (-, 3:5, -), Onesti 0 (-, 0:5, -), Zavadlav 5 (1:1, 2:4, 0:6), Cej 11 (6:7, 3:4, -), Borsi 5 (0:2, 1:2, 1:3), Vremec 6 (-, 3:4, 0:2), Salvi 17 (4:5, 5:8, 1:2), Menis, Čavdek in Urdih nv. Trener: Grbac.

Košarkarji Doma so v prvem krogu povratnega dela D-lige ob zvoku sirene ostali brez zmage. Košarkarji miljskega Intercluba so izkoristili zgrešena prosta meta Borsija približno 10 sekund pred koncem in po skoku Salvija v napadu srečno prišli do žoge. V zadnjih treh sekundah so izvedli zadnjo akcijo, ki se je zaključila z uspešnim metom za dve točki. Takšnega razpleta tekme v telovadnici Kulturnega doma ni nihče pričakoval.

Kot kažejo izidi posameznih četrtin je bil dvoboj povsem izenačen. Nobena od ekip si v teku tekme ni priigrala znatne prednosti, tako da se je tekma odločila v končnici. Domovim košarkarjem je bilo usodnih 20 izgubljenih žog, od teh so jih kar 9 zapravili v zadnji četrtini. Med posamezniki sta nekaj več pokazala Abrami (18 točk) in Salvi, solidno sta zaigrala tudi Cej in Vremec, medtem ko so ostali tokrat nekoliko zatajili.

PROMOCIJSKA LIGA

Breg – Virtus 52:58 (14:21, 28:37, 42:45)

Breg: M. Zeriul 2, Nadlišek 0, Celin 15, Buzzi 0, Filipac 16, Formigli 0, Zobec 10, Terčon 6, Oblak 3, Košanc, Kalc in Matarrese nv. Trener: Sancin.