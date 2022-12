Branilci naslova prvaka, košarkarji Golden State Warriors, so v ligi NBA premagali Chicago Bulls s 119:111, za poražene goste je Goran Dragić dosegel 14 točk, štiri skoke in pet podaj v 23 minutah. Ekipa Atlanta Hawks je s 117:109 ugnala Denver Nuggets, za katere je Vlatko Čančar zbral 12 točk, tri skoke in podajo v 17 minutah. Že danes ob 18.30 bo ekipa Dallas Mavericks Luke Dončića gostovala v New Yorku pri Knicks.