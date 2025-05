Poraza Jadrana in Kontovela

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Petrarca Padova – Jadran 91:64 (25:10, 48:28, 72:42)

Jadran: Batich 16 (2:2, 4:9, 2:2), Demarchi 16 (4:4, 2:7, 2:6), Milisavljevic 0 (-, 0:3, 0:6), Karapetrović 2 (- 1:4, -), Jakin 0 (-, 0:1, -), Ban 5 (2:4, 0:2, 1:2), Gobbato 7 (1:2, 3:9, 0:1), Besedić 18 (4:5, 4:7, 2:4), Malalan 2 (-, 1:4, -), Depetris 0 (-, 0:1, -). Trener: Vatovec.

Košarkarji Jadrana so na prvi tekmi odločilnega drugega kroga za obstanek v meddeželni B-ligi visoko izgubili v gosteh proti Padovi. Že po prvi četrtini je bilo precej jasno, da bo jadranovcem trda predla. V nadaljevanju so gostitelji še stopnjevali prednost in na koncu zasluženo visoko zmagali. Druga tekam bo v sredo ob 19.30 v športni dvorani na Čarboli v Trstu.

C-LIGA (druga tekma play-outa)

Kontovel – BaskeTrieste 69:84 (24:9, 45:37, 61:60)

Kontovel ZKB: Terčon 2 (-, 1:3, 0:1), Bellettini nv, Pro 10 (0:2, 5:9, -), Persi 7 (1:2, 3:9, 0:2), Regent 0, Daneu 11 (4:6, 2:3, 1:4), Glavina nv, Škerl 12 (2:2, 2:9, 2:6), Mattiassich 19 (2:3, 7:11, 1:3), Starc 0, Rosati nv, Scocchi 8 (-, 1:6, 2:7). Trener: Popovič.

Košarkarji Kontovela so na drugi tekmi zadnjega kroga play-outa izgubili na domačem parketu. Tretja odločilna tekma bo v petek, 30. maja, ob 21.15 v Trstu.