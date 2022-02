Postali so res fit

Akcija Postani fit 5.0, ki smo jo skupaj s fitnes trenerko Gino Lazarević in Fitnesom Planet iz Sežane skupaj organizirali, se je kljub treningom na daljavo in vsem covidnim priporočilom uspešno zaključila pred nekaj meseci. A zaključnih fotografij naših treh junakov (ena konkurentka je med akcijo odstopila) nismo še uradno objavili. Da je bila tudi peta izvedba uspešna, jasno pokažejo fotografije. Vsi po vrsti, Nabrežinka Irena Semi, Svetoivančanka Mirja Pirnat in Trebenc Kristian Canziani so spremenili svoj videz. Že na prvi pogled so veliko bolj fit.Trenerka Gina Lazarević je bila kljub vsem (covidnim) težavam zelo zadovoljna: »Peta izvedba je bila posebna, predvsem zaradi tega, ker smo s kandidati imeli zelo malo neposrednega fizičnega kontakta. Zaradi slabih epidemioloških razmer smo komunicirali pretežno preko spletnih aplikacij. Prav tako smo izvajali tudi treninge in vse kar je bilo potrebno za napredek kandidatov. Rezultati so kljub temu fantastični, četudi smo bili primorani izvesti vse na daljavo. Treningi na daljavo niso prav nič enostavni, saj se težko popravi izvedbo vaje in se ne ve, ali kandidat goljufa. Za napredek je potrebno več časa. Sama sem zelo občutljiva na natančnost pri izvedbi vaj, tako da me je to precej motilo.«

Več (fotografije in meritve) v današnji (sobotni) izdaji Primorskega dnevnika