Praznih rok tako Jadran kot SloVolley

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA – Skupina za obstanek

Bologna – Jadran 81:62 (23:12, 43:26, 63:35)

Jadran: Batich 12 (6:8, 3:8, 04), Ban 19 (7:9, 3:4, 2:4), Demarchi 7 (2:2, 1:3, 1:3), Gobbato 12 (3:4, 3:6, 1:3), Milisavljevic 8 (1:2, 2:5, 1:4), Besedič 4 (2:2, 1:2, 1:5), De Petris 0 (-, 0:1, -), Jakin 0 (-, 0:2, -), Karapetrović 0 (-, 0:2, 02), Malalan 0 (-, 0:1, -). Trener: Vatovec.

Košarkarji Jadrana so začeli svoje nastope za obstanek v meddeželni B-ligi z visokim porazom v Bologni. Gostitelji so bili v vseh elementih igre boljši od jadranovcev, ki so bili proti nizki domači ekipi v velikih težavah. O premoči domačega moštva kažejo tudi izidi posameznih četrtin. Spodbudno pa je, da sta po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe spet stopila na igrišče Borut Ban, ki je bil z 19 točkami tudi najboljši strelec v Jadranovih vrstah, in Saša Malalan. V prihodnjem krogu bodo jadranovci v nedeljo igrali doma (na Čarboli) proti ekipi Nervianese.

ODBOJKA

B-LIGA

Sol Lucernari Vicenza – SloVolley ZKB 3:1 (25:19, 24:26, 25:14, 25:19)

SloVolley ZKB: Bensa 3, Giusto 11, Jerič 5, Komjanc 5, Pauli 11, Sutter 5, Margarito (L1) Dessanti (L2), Castellani 0, Cherin, Micali 1, Sicco 8, Terpin 2. Trener: Ambrož Peterlin

SloVolley ZKB se iz kraja Montecchio Maggiore vrača brez tock. To ekipo so v prvem delu prvenstva Peterlinovi odbojkarji sicer premagali, a se je v nadaljevanju krepko izboljšala (pred dvema tednoma je premagala celo Treviso) in zdaj zaseda mesto na sredini lestvice, kamor prav gotovo spada. Pred začetkom prvenstva v društvu niso skrivali svojih ambicij po napredovanju v višjo ligo, kjer so že bili pred dvema letoma. Prve tekme se sicer niso izšle po načrtih, a po negotovem začetku zdaj igrajo vse bolje.

SloVolley ZKB je začel zelo odločno, do desete točke prvega seta sta se ekipi izmenjavali v vodstvu, nakar so si domačini nabrali pet točk prednosti, ki so jo upravljali do konca. V drugem so bili stalno v vodstvu igralce SloVolley ZKB, a se Sol Lucernai ni predal, nadoknadil skoraj vse, a so v razburljivem finišu set vendarle spravili pod streho gostujoči odbojkarji. S tem pa je bilo, žal, tekme praktično konec. Verjetno je v drugem nizu SloVolley ZKB porabil preveč mentalnih energij, tako da je v nadaljevanju domači ekipi nudil le skromen odpor. V zadnjem je Sol Lucernai vodil že s 14:3, SloVolley ZKB je sicer reagiral, a je bila razlika previsoka in več kot do 19. točke pač ni šlo.

Trener Ambrož Peterlin: »Od vsega začetka smo vedeli, da bo tekma vse prej kot lahka, zato tudi poraza ne smemo jemati kot tragedijo. Zdaj vse ekipe čaka teden počitka, nato pa bo treba začeti nabirati točke, predvsem na domačih tekmah. Do takrat bodo, upam, tudi vse poškodbe le spomin in bom imel zopet na razpolago vse igralce.«